Два друга подрались в Екатеринбурге

Накануне на Вторчермете в Екатеринбурге произошло драка между двумя друзьями. Один из участников конфликта поделился подробностями случившегося. Об этом сообщил TagilCity.ru со ссылкой на Е1.

«Сели в маршрутку, впереди сидели четверо южан, они начали цепляться, и мой друг пошел с ними разбираться», — рассказал один из учатсников конфликта.

В результате мужчина попросил друга не вступать в конфликт с попутчиками, из-за чего ссора вспыхнула уже между приятелями. Выйдя из автобуса, мужчины подрались. В результате один из них получил сотрясение мозга. Спустя время друзья решили помириться.