Мужчина лишился ступни при подрыве мины в Белгородской области | 360°

Происшествия 16 октября 2022, 16:03 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина лишился ступни при подрыве мины в Белгородской области Губернатор Гладков: житель Белгородской области наступил на мину и лишился ступни РИА Новости

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Житель Белгородской области подорвался на мине. Мужчине оторвало ступню, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню», — сказано в сообщении.

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Трагическое происшествие произошло в Шебекинском городском округе. Бригада скорой помощи доставила раненого в больницу. По словам главы региона, мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Гладков предупредил жителей области, что в результате предыдущих обстрелов в лесах Белгородской области сейчас опасно. Он попросил воздержаться от посещения лесных зон во всех приграничных муниципалитетах.

Ранее губернатор уточнил, что двое мужчин и женщина пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. По словам Гладкова, также есть незначительные повреждения автомобилей, домов и заборов. Первоочередной задачей городская администрация ставит оценку ущерба и определения срока начала восстановительных работ.

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