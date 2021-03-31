Мужчина под Владимиром получил 10 лет за убийство жены

Мужчина из Меленок лишил жизни свою бывшую супругу из-за того, что приревновал ее к другому. 39-летний житель города не смог принять то, что они с бывшей женой разошлись. Еще несколько лет после развода он требовал, чтобы его жена находилась с ним.

Бывшая жена отказывала в просьбе о совместном проживании и настаивала на том, что между ними ничего уже не может быть, сообщил «Царьград».

Тогда мужчина, чтобы его бывшая жена не досталась кому-то еще, лишил ее жизни. Следствие установило, что 23 декабря 2019 года муж схватил нож и нанес жене большое количество ранений в область шеи, груди и лица. Женщина скончалась от полученных травм на месте.

Суд осудил ревнивца на 10 лет.