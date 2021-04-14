14 апреля 2021, 19:54
Мужчина под Ростовом остался жив после того, как его сбил товарный поезд
Мужчина выжил в Ростовской области после того, как попал под колеса товарного поезда. Его доставили в медицинское учреждение. Об этом рассказал «Царьград».
Мужчина из Новочеркасска смог остаться в живых после того, как по нему проехал грузовой поезд. Это случилось на перегоне «Шахтная — Горная» 12 апреля. Он нарушил правила безопасности, когда переходил через дорожные пути. Он попытался перескочить рельсы перед движущимся составом, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.
Пострадавший получил тяжелые травмы, но остался жив. Его жизни ничего не угрожает.