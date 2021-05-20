Мужчина под Челябинском умер от шампура. Он много пил и бил жену с детьми

В Челябинской области в городе Катав-Ивановск мужчина скончался в отделе полиции. Он умер от ранения шампуром, которое ему, предположительно, нанесла жена. Ее знакомая рассказала «360», что погибший страдал от алкоголизма и часто буянил.

По словам знакомой, погибший мужчина постоянно избивал свою жену и их троих детей. Женщина не обращалась в полицию, так как считала, что это бесполезно. В какой-то момент он начал продавать всю мебель и электронные инструменты из дома. Тогда жена ушла от него, но потом вернулась.

Последние два года мужчина пил. Перед этим он работал водителем.

Мужчина кодировался, но после этого все равно продолжал пить.

Однажды он приехал к их дому и сказал, что за ним гонятся полицейские, но на самом деле там никого не было. По словам женщины, у него была белая горячка.

По сообщения региональных СМИ, перед трагедией между супругами произошел конфликт. Жена ранила его шампуром, но мужчина не стал обращаться за помощью врачей. В среду он пришел в отделение полиции, чтобы забрать обвинительное заключение по своему делу, и внезапно упал в коридоре. Тут же вызвали врачей скорой, но они лишь констатировали смерть. В челябинском СК сообщили 1obl.ru, что погибший проходил с раной шесть дней.