Мужчина почти год насиловал 4-летнюю дочь знакомых

Подозреваемый дружил с семьей девочки и часто бывал у них в гостях. Однажды он изрядно выпил и остался ночевать. Когда мать девочки заснула, он надругался над ребенком.

Следующие девять месяцев мужчина также приходил в гости и насиловал девочку. Однажды она не выдержала и рассказала маме и тете. Женщины сразу обратились в полицию.

В отношении гостя-насильника завели уголовное дело, которое в настоящее время завершено и передано в суд. За подобное преступление можно получить 20 лет заключения. Мужчина свою вину не признал.