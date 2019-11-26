Мужчина почти год насиловал 4-летнюю дочь знакомых
В Удмуртии 40-летний житель поселка Балезино может получить до 20 лет заключения за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней. Мужчина, которого уже назвали балезинским педофилом, обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщило издание udm-info.ru.
Подозреваемый дружил с семьей девочки и часто бывал у них в гостях. Однажды он изрядно выпил и остался ночевать. Когда мать девочки заснула, он надругался над ребенком.
Следующие девять месяцев мужчина также приходил в гости и насиловал девочку. Однажды она не выдержала и рассказала маме и тете. Женщины сразу обратились в полицию.
В отношении гостя-насильника завели уголовное дело, которое в настоящее время завершено и передано в суд. За подобное преступление можно получить 20 лет заключения. Мужчина свою вину не признал.