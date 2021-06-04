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    04 июня 2021, 13:26

    Мужчина перевел мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

    Полина Гребенщикова

    Житель Забайкалья поддался уловке лже-сотрудников банка и перевел им почти полтора миллиона рублей. О происшествии сообщил «Царьград».

    Мужчина перевел мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

    Мужчине поступил звонок якобы от сотрудника банка. Ему сообщили, что на его имя пытаются оформить кредит. Мужчине посоветовали самому оформить кредит на максимальную сумму и перевести средства на «безопасные счета».

    Поверив, мужчина взял кредит почти на полтора миллиона рублей и несколько дней переводил деньги неизвестным. После этого ему позвонил некто, представившийся сотрудником полиции, и сообщил об успешной операции по поимке «мошенников».

    После этого мужчине снова позвонили якобы «сотрудники банка» и попросили взять кредит еще на 50 тысяч. Это уже вызвало у него подозрения. Мужчина обратился в полицию. Оказалось, что никаких звонков из банка не было.

    Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.