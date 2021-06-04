Мужчина перевел мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

Житель Забайкалья поддался уловке лже-сотрудников банка и перевел им почти полтора миллиона рублей. О происшествии сообщил «Царьград».

Мужчине поступил звонок якобы от сотрудника банка. Ему сообщили, что на его имя пытаются оформить кредит. Мужчине посоветовали самому оформить кредит на максимальную сумму и перевести средства на «безопасные счета».

Поверив, мужчина взял кредит почти на полтора миллиона рублей и несколько дней переводил деньги неизвестным. После этого ему позвонил некто, представившийся сотрудником полиции, и сообщил об успешной операции по поимке «мошенников».

После этого мужчине снова позвонили якобы «сотрудники банка» и попросили взять кредит еще на 50 тысяч. Это уже вызвало у него подозрения. Мужчина обратился в полицию. Оказалось, что никаких звонков из банка не было.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.