Мужчина перевел 4 мигрантов через фейковую границу и разбогател

Инцидент произошел 28 ноября. Граждане Южной Азии намеревались незаконно попасть в Финляндию. Они нашли проводника, готового провести их тайными тропами мимо официальных пограничных постов. В пресс-службе сообщили, что мужчина запросил солидный гонорар — более 10 тысяч евро.

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Ни через какую границу мужчина переводить мигрантов не собирался. Он посреди леса установил выкрашенные столбы, визуально похожие на приграничные. Четверых мужчин он долго водил по дорогам общего пользования, по проселочным дорогам. Затем группа свернула к одному из озер в Выборгском районе, прошла через лес и наконец достигла фейковой границы.

«Невероятные приключения иностранцев в ночной тиши выборгских лесов закончились решением Выборгского районного суда о признании четырех граждан одной из стран Южной Азии виновными в совершении административного правонарушения по статье 18.8 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве.

То есть в «нарушении иностранным гражданином режима пребывания в РФ». Каждому из мигрантов грозит административный штраф и депортация из России. Проводник же может оказаться на скамье подсудимых за мошенничество и «загреметь» в тюрьму на несколько лет.

В погрануправлении добавили, что иностранцы рады итогу своего «марш-броска». Они искренне верят, что после суда «гида» обяжут вернуть им заплаченные за «услугу» деньги.