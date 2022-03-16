Мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте, погиб в ДТП с Lada в Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области, на трассе М-4 «Дон», произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель легковой машины «Лада Гранта» не заметил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте, и сбил его. От полученных травм пешеход-нарушитель погиб на месте.

Как пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение ГИБДД по региону, пешеход перебегал дорогу в непосредственной близости от перехода. Водитель не успел оперативно отреагировать и затормозить, из-за чего насмерть сбил мужчину.

В настоящее время на месте аварии работают следственные органы, которые выясняют все подробности трагического ДТП. Госавтоинспекция призывает граждан переходить проезжую часть исключительно по пешеходным переходам.