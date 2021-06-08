08 июня 2021, 14:28
Мужчина отрубил голову собутыльнику в Алтайском крае
Житель Алтайского края отрубил топором голову собутыльнику. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на тelegram-канал «112».
По факту случившегося завели уголовное дело.
Также мужчину из Самары будут судить за то, что он угрожал супруге ножом. По данным следствия, у пары происходили конфликты. Неоднократно мужчина, будучи пьяным брал нож и угрожал убить супругу. Сначала женщина не хотела обращаться в полицию, но потом все же сделала это.