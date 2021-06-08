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    08 июня 2021, 14:28

    Мужчина отрубил голову собутыльнику в Алтайском крае

    Дарья Морозова

    Житель Алтайского края отрубил топором голову собутыльнику. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на тelegram-канал «112».

    По факту случившегося завели уголовное дело.

    Также мужчину из Самары будут судить за то, что он угрожал супруге ножом. По данным следствия, у пары происходили конфликты. Неоднократно мужчина, будучи пьяным брал нож и угрожал убить супругу. Сначала женщина не хотела обращаться в полицию, но потом все же сделала это.