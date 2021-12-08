Мужчина открыл стрельбу в общественном месте в Республике Адыгея

Житель Кошехабльского района Республики Адыгея открыл стрельбу из пистолета в общественном месте в Майкопе. На мужчину пожаловались люди, которые находились в этот момент рядом со злоумышленником, написал «Царьград».

До прибытия стражей порядка по указанному адресу дебошир успел скрыться, однако его удалось вычислить по камерам наружного видеонаблюдения. Им оказался 33-летний житель Кошехабльского района. На момент стрельбы он находился в нетрезвом состоянии.

Правоохранители составили на нарушителя порядка административный протокол. Ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией средства самообороны, либо лишение права на его хранение и ношение.

В пресс-службе МВД по Республике Адыгея уточнили, что на месте происшествия было обнаружено несколько гильз. В результате стрельбы никто не пострадал.