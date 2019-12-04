СМИ: мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми. Погиб один человек

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим. По предварительным данным, погибла женщина, несколько полицейских ранены.

«Мужчина, по всей видимости, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, открыл огонь из окна квартиры, затем он с ружьем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Погибла проходившая мимо женщина», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Когда к месту происшествия прибыли правоохранители, мужчина начал стрелять по ним. Пострадали несколько человек. По данным источника ТАСС, среди пострадавших сотрудник Росгвардии. Он получил нетяжелые ранения.

Стрелка обезвредили и задержали, он доставлен в отдел полиции. Мотивы стрельбы устанавливаются.

В соцсетях опубликованы фотографии с места происшествия. Жители пишут, что стрельба произошла неподалеку от Гайвы.