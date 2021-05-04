Мужчина открыл стрельбу по автомобилистам в Ленинградской области

Задержан мужчина, который открыл стрельбу во время конфликта на дороге в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что в полицию поступила информация о двух мужчинах, которые пострадали в ходе происшествия. У одного из них зафиксировали резаное ранение, а у второго огнестрельное.

Злоумышленника нашли и задержали. На него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».