19 января 2024, 18:40
Мужчина открыл стрельбу на заводе в Германии, есть погибшие и раненые
Bild: на заводе в Германии в результате стрельбы погиб человек
Мужчина открыл стрельбу на территории завода по переработке вторичного сырья в городе Хаген на западе Германии. Об этом сообщила немецкая газета Bild.
По данным издания, одного человека убили, еще двое получили тяжелые ранения. Пострадавших на спасательном вертолете доставили в медицинское учреждение.
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Полицейские оцепили место происшествия. Предполагаемого преступника задержали. Правоохранители выясняют причину стрельбы.
Ранее неизвестные открыли стрельбу в одной из средних школ в американском штате Айова. В результате погиб один ученик, пятеро получили ранения.
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