Происшествия 19 января 2024, 18:40 Мужчина открыл стрельбу на заводе в Германии, есть погибшие и раненые Bild: на заводе в Германии в результате стрельбы погиб человек IMAGO / Fotostand / Reiß / Global Look Press

Читать 360tv в

Мужчина открыл стрельбу на территории завода по переработке вторичного сырья в городе Хаген на западе Германии. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным издания, одного человека убили, еще двое получили тяжелые ранения. Пострадавших на спасательном вертолете доставили в медицинское учреждение.

Реклама

Полицейские оцепили место происшествия. Предполагаемого преступника задержали. Правоохранители выясняют причину стрельбы.

Ранее неизвестные открыли стрельбу в одной из средних школ в американском штате Айова. В результате погиб один ученик, пятеро получили ранения.