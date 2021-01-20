20 января 2021, 16:17
Мужчина открыл стрельбу из-за ссоры с коллегой в Ленобласти
Мужчина угрожал пистолетом своему коллеге на предприятии, где они работали, а после совершил несколько выстрелов в воздух. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию обратился коллега стрелка. Он рассказал, что у них произошел конфликт.
Мужчину задержали в тот же день и завели на него уголовное дело. Выяснилось, что ранее он уже был судим.