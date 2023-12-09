Происшествия

09 декабря 2023, 12:50

Мужчина открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии в Москве

РИА «Новости»: в Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии

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Мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии на северо-западе Москвы, сообщил источник РИА «Новости». В момент нападения оба были не при исполнении.

Собеседник агентства подчеркнул, что оба сотрудника Росгврадии пострадали. Но подробностей не привел. По факту случившегося идет доследственная проверка.

По информации Telegram-канала «112», один из офицеров получил огнестрельное ранение щеки, второй — ранение по касательной в голову.

ЧП произошло минувшей ночью на улице Твардовского. Мужчина был вооружен травматическим пистолетом, указал источник канала. После стрельбы он сбежал с места происшествия.

Стрельба

Москва 2023

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