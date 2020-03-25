Мужчина отказался пропускать реанимобиль с маленьким ребенком в Ярославле

В Ярославле автомобилист отказывался уступать дорогу реанимобилю, который вез маленького ребенка. Несколько минут он перекрывал врачам проезд, при том, что плач малыша было слышно за пределами машины.

На кадрах видно, что скорая с включенными сигналами пытается выехать со двора, но ее не выпускает водитель легковой машины. Он не реагировал ни на звуки сирены, ни на гудки от водителя скорой, ни на громкий плач находившегося в реанимобиле ребенка.

Один из врачей подошел к автомобилисту, который вышел из машины и начал с ним разговаривать, но водитель не среагировал и на это. Он освободил дорогу только после того, как ем напомнили об уголовной ответственности по статье 124 УК РФ «Неоказание помощи больному».

По данным Telegram- канала Baza, владельца автомобиля уже нашли правоохранительные органы.

В 2019 году России ужесточили ответственность за воспрепятствование работе скорой помощи. За отказ уступить машине дорогу в соответствии с КоАП РФ водителя могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей и лишить прав на срок от трех до 12 месяцев.

Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы также вводят ответственность за отказ уступить дорогу машине скорой помощи или иное воспрепятствование работе врачей. Если из-за нарушения закона никто не пострадал, виновника оштрафуют на 4-5 тысяч рублей. Если же здоровью пациента будет нанесен тяжкий вред, нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Если больной из-за этого скончается, срок заключения виновника увеличится в два раза — до четырех лет.