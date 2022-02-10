Мужчина оставил записку и залез на крышу торгового центра в Москве

Мужчина оставил предсмертную записку и вылез на крышу торгового центра на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, ТЦ находится в районе улицы Люблинская. Источник сообщил, что сейчас к нему поднялись сотрудники полиции. Они ведут переговоры. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мужчина пришел в отделение травматологии в поликлинике в Москве и совершил самоубийство. Он зашел в зал ожидания поликлиники № 52 в Булатниковском проезде. Через некоторое время один из сотрудников клиники нашел его с ранением. Мужчине оказали медицинскую помощь, но не смогли спасти. Через пять часов он умер.

Также стало известно, что в США единственный сын американской актрисы Реджины Кинг совершил самоубийство. Иэн Александр-младший скончался через два дня после своего 26-летия. Точная причина смерти молодого человека не раскрывается. Сын актрисы был художником и диджеем.