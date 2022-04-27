Мужчина ограбил салон сотовой связи в Челябинске и попал под машину

Житель Челябинска ограбил салон сотовой связи, но, убегая от погони, попал в ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Агенство чрезвычайных новостей».

Ситуация произошла на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Спасаясь от погони, злоумышленник побежал через дорогу на красный свет. В этот момент он попал под колеса автомобиля. Из-за удара мужчина не смог подняться самостоятельно. Его доставили в больницу.

На данный момент нет информации о том, какова степень травм, передали «Дни.ру».