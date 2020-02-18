Мужчина ограбил ювелирный на миллион рублей. Теперь его ждет суд

В декабре прошлого года обвиняемый в маске пришел в ювелирный магазин и потребовал от продавца золото. Всего на планшете находились 34 изделия. Злоумышленник выхватил их и скрылся. Сумма ущерба составила порядка миллиона рублей.

Обвиняемый вину признал. Дело передано в суд для дальнейшего производства.