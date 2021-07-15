Мужчина обнаружил снаряд у себя на даче под Тюменью

Мужчина обнаружил минометный снаряд на свое дачном участке под Тюменью. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

К мужчине приехали саперы после того, как он сообщил в полицию о находке. В ведомстве выяснили, что снаряд взрывоопасен. Они аккуратно вывезли боеприпас на полигон и уничтожили его. Ранее водолазы подняли на берег тысячу артиллерийских снарядов со дна Балтийского моря.