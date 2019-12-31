Мужчина облил девушек кислотой в Буденновске и получил пять лет колонии

На улицах Буденновска местный житель без причин облил трех подростков кислотой. Пострадавшим диагностировали ожоги различной степени тяжести.

«Шамиль Чапаров, обливший кислотой трех девушек в Буденновске, признан виновным в умышленном причинении легкого, тяжкого вреда здоровью, а также вреда средней тяжести», — уточняется в сообщении ведомства.

Злоумышленник получил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.