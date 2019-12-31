31 декабря 2019, 12:53
Мужчина облил девушек кислотой в Буденновске и получил пять лет колонии
В 2017 году в Буденновске Шамиль Чапаров выплеснул кислоту в лицо трем несовершеннолетним девушкам. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.
На улицах Буденновска местный житель без причин облил трех подростков кислотой. Пострадавшим диагностировали ожоги различной степени тяжести.
«Шамиль Чапаров, обливший кислотой трех девушек в Буденновске, признан виновным в умышленном причинении легкого, тяжкого вреда здоровью, а также вреда средней тяжести», — уточняется в сообщении ведомства.
Злоумышленник получил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.