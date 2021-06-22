Мужчина незаконно удерживал шестерых детей и угрожал им убийством в Санкт-Петербурге

Житель Санкт-Петербурга незаконно удерживал шестерых детей в квартире и угрожал им убийством. За это он предстанет перед судом. О случившемся сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ситуация произошла в ноябре прошлого года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения удерживал у себя дома шесть несовершеннолетних детей возрастом от четырех до 16 лет. Трое из них были его родными детьми, а трое — детьми его жены от первого брака. Мужчина угрожал детям убийством.

Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».