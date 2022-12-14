Происшествия 14 декабря 2022, 12:38 Мужчина, недовольный уборкой снега, запустил кружку в тракториста в Ленинградской области

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Во вторник, 13 декабря, во время уборки снега в поселке Свирьстрой в Лодейнопольском районе Ленобласти тракторист получил удар кружкой от автомобилиста, который остался недоволен уборкой снега. Об этом написала Neva.Today.

В какой-то момент водитель легкового автомобиля остановился около тракториста, начал на него кричать, а затем запустил пивную кружку в заднее стекло трактора.

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Спустя несколько часов злоумышленника задержали. Водитель трактора в итоге отделался ссадинами и ушибами.

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