Мужчина насмерть сбил пенсионера, который шел по обочине в Ленобласти | 360°

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Мужчина насмерть сбил пенсионера, который шел по обочине в Ленобласти

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Серьезное ДТП произошло в Бокситогорском районе Ленинградской области. Там под колесами машины погиб пенсионер. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник.

Авария случилась на 425-м километре трассы А-114 Вологда — Тихвин — Р-21 «Кола». Пенсионер двигался по обочине. В какой-то момент в него въехал Hyundai IX35, за рулем которого находился 27-летний мужчина. В результате пенсионер получил серьезные травмы, от которых в результате погиб.

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При этом злоумышленник нарушал ПДД 33 раза за 2022 год. Против мужчины возбудили уголовное дело, передали Nation News.

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