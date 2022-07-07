Мужчина насмерть разбился при езде на электросамокате в Петербурге

В сети появилась информация о насмерть разбившемся мужчине, который ехал на электросамокате. Об этом сообщил сайт karelinform.ru.

В минувший вторник в Санкт-Петербурге на Броневой улице 52-летний мужчина вечером упал с электросамоката. Он ударился головой об мостовую и умер. В соцсетях были размещены фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что мужчина ездил без защиты. Известно, что электросамокат он взял в аренду. Очевидцы отмечают, что состояние асфальта в этом месте очень плохое. Есть много выбоин и в одну из них могло попасть колесо самоката.