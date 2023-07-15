Происшествия 15 июля 2023, 03:19 Мужчина насмерть разбился на аттракционе в горах Челябинской области Ura.ru: в горах Челябинской области мужчина насмерть разбился на зиплайне Freepik

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Мужчина разбился насмерть на аттракционе на Больших Притесах (горы на реке Ай в Челябинской области — прим. ред.). Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел около четырех часов дня 14 июля. Мужчина сорвался с зиплайна», — сказано в сообщении.

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Источник отметил, что сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства происшествия.

По словам свидетелей случившегося, на аттракционе катались граждане, которые любят экстрим, но после инцидента его закрыли. Сам зиплайн является скоростным спуском по стальному канату, для использования посетителя должны надежно закрепить посредством снаряжения.

Ранее две 15-летние девочки пострадали в результате падения кабинки аттракциона в Орехово-Зуево. По предварительным данным, подростки находились в парке «Веселая волна». СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по факту травмирования двух детей на аттракционе.