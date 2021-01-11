Мужчина насмерть обварился при разливе кипятка в своей квартире

В субботу, 9 января, в квартире, расположенной на пятом этаже дома, сорвало кран на батарее теплоснабжения. Горячая вода разлилась до второго этажа здания. Спустя некоторое время было обнаружено тело 50-летнего мужчины с термическими ожогами тела.

«Причина смерти мужчины будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — уточнили в пресс-службе.

Согласно предварительной информации, бывшее общежитие обслуживает ООО «УК «Дирекция единого заказчика». Проверяется соблюдение требований жилищного законодательства при обслуживании здания коммунальными службами. В прокуратуре выяснят, как компания выполняла свою работу.