Мужчина насильно удерживал бывшую жену в квартире в Норильске | 360°

Происшествия 14 октября 2022, 18:03 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина насильно удерживал бывшую жену в квартире в Норильске

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Неадекватный мужчина насильно удерживал бывшую жену в квартире в Норильске. Девушку спасло СМС-сообщение, которое она написала работодателю, рассказал сайт kp.ru.

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Началось с того, что 29-летняя девушка перестала выходить на работу. Ее работодатель забеспокоился и пришел к ней домой. Когда там никого не оказалось, мужчина отправился на квартиру, где девушка жила ранее с бывшим мужем. Когда он был возле квартиры, девушка написала ему СМС-сообщение с текстом «Помогите, я тут». Мужчина все понял и вызвал полицию. Полицейские обнаружили в квартире раненую девушку и ее бывшего мужа, который вел себя неадекватно. Девушку забрали на скорой, а ее экс-супруга увезли в полицию.

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