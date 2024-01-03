Происшествия 03 января 2024, 21:48 Мужчина нашел труп пенсионерки в подъезде дома под Рязанью «МК в Рязани»: в рязанском поселке нашли труп 65-летней женщины РИА «Новости»

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Мужчина нашел труп 65-летней пенсионерки в подъезде одного из домов поселка Искра в Рязанской области. Такую информацию «МК в Рязани» сообщила старший следователь регионального СК РФ Юлия Зубарева.

Тело женщины нашел ее знакомый. По его словам, незадолго до смерти они виделись, когда пенсионерка заходила к нему в гости. Следователи начали доследственную проверку. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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Ранее окоченевшее тело человека нашли на территории московской пожарно-спасательной части. По данным следствия, самостоятельно человек не мог туда проникнуть, потому что навес расположен близко к забору, а окна на сторону, где нашли труп, не выходят.