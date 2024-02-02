Происшествия 02 февраля 2024, 11:14 Мужчина напал с ножом на знакомого в квартире на востоке Москвы СК попросит арестовать мужчину, напавшего с ножом на знакомого на востоке Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пьяный 31-летний мужчина несколько раз ударил ножом своего знакомого в квартире на Братской улице в Москве. О происшествии рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, 1 февраля мужчина из-за ссоры нанес своему 44-летнему знакомому не менее трех ударов ножом, в том числе в грудную клетку и голову. Пострадавшего госпитализировали, а агрессора задержали.

Реклама

Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство. Во время допроса он признал вину.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Перовским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Ранее пенсионер из Выборга убил и расчленил сына. Части тела он переложил в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку Перовка.