Мужчина напал с ножом на жену и несовершеннолетних детей в Липецке

«Следователями регионального СК России в квартире обнаружено тело четырёхлетнего ребенка, женщина со старшей дочерью были госпитализированы. Кроме того, около дома обнаружено тело главы семейства 1984 года рождения», — говорится в сообщении правоохранителей.

По версии следователей, мужчина поссорился с женой, после чего ранил ножом ее и двоих детей. Потом он пытался поджечь квартиру, а после покончил с собой.