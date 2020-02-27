27 февраля 2020, 13:22
Мужчина напал с ножом на жену и несовершеннолетних детей в Липецке
Возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом на женщину и двоих детей, один из которых скончался от полученных травм. Об этом сообщил RT со ссылкой на СК Липецкой области.
«Следователями регионального СК России в квартире обнаружено тело четырёхлетнего ребенка, женщина со старшей дочерью были госпитализированы. Кроме того, около дома обнаружено тело главы семейства 1984 года рождения», — говорится в сообщении правоохранителей.
По версии следователей, мужчина поссорился с женой, после чего ранил ножом ее и двоих детей. Потом он пытался поджечь квартиру, а после покончил с собой.