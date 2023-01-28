Происшествия 28 января 2023, 13:30 Мужчина напал с ножом на сотрудника алкомаркета в Екатеринбурге. Видео Источник «360»: мужчина напал с ножом на сотрудника алкомаркета

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Мужчина неожиданно напал на продавца магазина «Красное&Белое» в Екатеринбурге. По данным источника «360», молодой человек серьезно ранен в руку: перерезаны сухожилия, несколько пальцев не работают и, возможно, уже никогда не будут действовать.

Все произошло на улице Первомайской, 114. Судя по видео, посетитель магазина ходил по торговому залу и уже вроде бы направлялся к выходу, но внезапно развернулся и набросился на продавца. В распоряжении «360» есть видео этого момента. В Сети также появились кадры залитого кровью пола магазина.

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По данным Ura.ru, причиной случившегося стала случайно разбитая 48-летним мужчиной бутылка водки. Сотрудник сделал посетителю корректное замечание (в кадр этот момент не попал), и тот решил отомстить. Другие покупатели алкомаркета вмешались в конфликт и вызвали раненому скорую помощь.

Сообщается, что подозреваемый ранее был судим.