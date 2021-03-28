Мужчина напал с ножом на читателей в канадской библиотеке

Один человек погиб, еще несколько пострадали при нападении на прохожих в Канаде. Мужчина набросился с ножом на посетителей библиотеки и людей, находившихся поблизости, сообщил телеканал CBC со ссылкой на полицию. Преступника задержали.

Все произошло в городке Норт-Ванкувер — тихом пригороде Ванкувера, входящем в городскую агломерацию.

В больницу доставили шестерых раненых, уточнили в региональной Службе неотложной медицинской помощи. На место происшествия выезжали 11 машин скорой. Информации о состоянии пациентов в ведомстве не предоставили.

Личность нападавшего пока не разглашается. По данным полиции, преступник действовал в одиночку, угрозы общественной безопасности нет.

В Сети появилось предполагаемое видео задержания нападавшего. На кадрах видно, как мужчина падает, после чего к нему подбегают вооруженные полицейские. Похожий кадр опубликовал CBC.

Один из очевидцев рассказал телеканалу, что подозреваемого увезли на машине скорой помощи. По его мнению, офицеры могли ранить его резиновыми пулями.