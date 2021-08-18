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    18 августа 2021, 14:29

    Мужчина напал на водителя троллейбуса в Челябинске

    Дарья Морозова

    Молодой человек напал с пистолетом на водителя троллейбуса в Челябинске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.

    Нападавший ударил водителя по голове этим пистолетом. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Нарушителя задержали. Выяснилось, что он уже был судим.

    Причины конфликта неизвестны. По предварительным данным, нападавший был пьян.

    Ранее в Саратове мужчина в нетрезвом виде напал на дежурного врача в травмпункте.