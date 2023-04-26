Происшествия 26 апреля 2023, 16:14 Мужчина напал на сотрудника скорой помощи в Свердловской области

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В Свердловской области следствие возбудило уголовное дело по факту нападения местного жителя на сотрудника скорой помощи. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на помощника руководителя СУ СКР по региону Максима Чалкова.

По информации следствия, мужчина с ножом напал на 28-летнего фельдшера, который прибыл на вызов в городе Березовский. Пострадавший от полученных ранений скончался в больнице, сообщил сайт newizv.ru.

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Известно, что нападавший, мужчина 1957 года рождения, ранее уже был судим.