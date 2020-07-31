Мужчина напал на шестилетнюю девочку в подъезде в Омске

Неизвестный мужчина напал на восьмилетнюю девочку в подъезде жилого дома в Омске. Момент нападения записали камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде.

Видеозапись с камер наблюдения опубликовали местные жители в пабликах «ВКонтакте». На ней мужчина подбегает к девочке, поднимающейся по лестнице в подъезде, хватает ребенка и пытается убежать с ней.

На кадры попал момент, как девочка сопротивляется и крепко держится руками за перила. В итоге мужчина оставил попытки похитить ребенка и убежал. Не ясно, его кто-то спугнул или он не смог оттянуть ребенка от перил.

Нападение произошло 30 июля улице 2-я Дачная. Пользователи «ВКонтакте» также написали, что днем ранее этот же мужчина приставал к другому ребенку в соседнем доме. Родители обеих девочек обратились в полицию.

Правоохранительные органы начали проверку. По данным полиции, факт нападения зафиксирован, у детей нет физических травм, но есть психологические, сообщает сайт kp.ru.