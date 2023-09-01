Происшествия 01 сентября 2023, 20:07 Мужчина напал на ребенка в одном из московских дворов Mash: мужчина напал на мальчика во дворе дома в Москве, СК начал проверку РИА «Новости»

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Во дворе дома на Севастопольском проспекте в Москве мужчина совершил нападение на ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, злоумышленник схватил одного из игравших во дворе детей и порвал на нем футболку. Отбить ребенка у нападавшего удалось только нескольким женщинам, которые были на площадке.

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По данным Mash, ранее мужчина находился на лечении в психоневрологическом диспансере. Его уже уличали в подобных действиях. В этот раз Следственный комитет проверит его на хулиганство.

В конце июля в одну из детских столичных больниц ворвался вооруженный отверткой неизвестный и напал на пациентов. Остановил неадеквата мужчина, который привез свою жену и ребенка на прием.