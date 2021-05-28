Мужчина напал на полицейского в Петербурге

В Санкт-Петербурге ранее судимый мужчина напал на сотрудника полиции, ударив его головой в лоб. Об этом сообщило РИА ФАН.

Нападение произошло в одном из отделений полиции. Задержанный 34-летний мужчина нецензурно высказался в адрес одного из правоохранителей. Получив замечание о недозволительном поведении, он схватил полицейского за форму и надорвал ему нашивку. Затем мужчина ударил его в лоб головой. В результате страж правопорядка получил ушибленную ссадину.