Мужчина напал на полицейских в Москве

Происшествие случилось на улице Петровка. Неизвестный напал на полицейских и нанес им несколько ударов. По предварительным данным, два человека пострадали.

Злоумышленник задержан. Им оказался 32-летний мужчина. Сейчас правоохранители проводят с ним необходимые следственные действия. В ближайшее время подозреваемому назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу для определения психического состояния здоровья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Двое полицейских получили легкие травмы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, задержанный — уроженец Дагестана.