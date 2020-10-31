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    31 октября 2020, 17:09

    Мужчина напал на полицейских в Москве

    Алена Макаренко, Дамир Матюхин

    Мужчина напал на полицейских у здания ГУ МВД в центре столицы. Он нанес им несколько ударов, после чего был задержан. Информация появилась на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.
    Мужчина напал на полицейских в Москве

    Происшествие случилось на улице Петровка. Неизвестный напал на полицейских и нанес им несколько ударов. По предварительным данным, два человека пострадали.

    Злоумышленник задержан. Им оказался 32-летний мужчина. Сейчас правоохранители проводят с ним необходимые следственные действия. В ближайшее время подозреваемому назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу для определения психического состояния здоровья.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения, связанной с лишением свободы.

    Двое полицейских получили легкие травмы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, задержанный — уроженец Дагестана.