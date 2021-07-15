Мужчина напал на пассажиров автобуса в Азове. Убита одна женщина

В Ростовской области, в городе Азове, мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса. В результате была убита женщина, двое пострадали.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили «360», что проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск лица, совершившего преступление. Через время стало известно, что личность подозреваемого установлена.

В Следственном комитете по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство еще двух человек.

«СК по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей „Убийство“ и „Покушение на убийство“», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 51-летний мужчина ехал в автобусе, который следовал по маршруту Азов — село Круглое. Взяв нож он нанес ранения трем пассажирам, при этом целился мужчина в область жизненно важных органов. После преступления он скрылся.

От повреждений на месте скончалась 33-летняя женщина. Еще две пассажирки 61 года и 55 лет были госпитализированы. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.