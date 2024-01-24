Происшествия 24 января 2024, 10:46 Мужчина напал на пассажирку в московском метро Мужчина ударил по голове пассажирку на станции метро «Марксистская» в Москве

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На станции метро «Марксистская» в Москве пассажир напал на незнакомую женщину. Он нанес ей удар рукой по голове из хулиганских побуждений, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

«Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств причинения женщине телесных повреждений», — рассказали в ведомстве.

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Прокуратура опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент нападения. На кадрах видно, как после неожиданного удара женщина падает на пол. После произошедшего ей потребовалась медицинская помощь.

В пресс-службе добавили, что прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль установление лица, совершившего нападение и привлечение его к ответственности.

Ранее пьяный москвич разнес турникет и сломал ногу пассажирке на станции метро «Красные ворота».