24 июля 2023, 17:51
Мужчина напал на контролера паркинга в Москве и украл у него планшет
Прокуратура Москвы: в центре столицы напали на контролера-ревизора паркинга и ограбили его
Сотрудники полиции установили подозреваемого в нападении на контролера-ревизора паркинга. В ближайшее время его действиям дадут процессуальную оценку по нескольким статьям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, в столице на Пятницкой улице водитель машины нарушил правила парковки. Не желая нести ответственность, он оскорбил контролера-ревизора ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», применил к нему физическую силу и отнял служебный планшет. После мужчина сел в свой автомобиль и уехал с места происшествия.
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Правоохранителям удалось найти злоумышленника. Его действиям под контролем прокуратуры дадут процессуальную оценку по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»), а также за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.
Ранее в Москве безбилетник получил три года тюрьмы за то, что сломал руку контролеру. Проверяющая попросила показать документы, но в ответ на это мужчина вытолкнул ее из автобуса.
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Москва 2023
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