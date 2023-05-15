Происшествия 15 мая 2023, 16:38 Мужчина напал на фельдшера скорой помощи в Петербурге. Заведено уголовное дело

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге правоохранители завели уголовное дело на 29-летнего мужчину, который избил фельдшера во время осмотра. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, случай произошел накануне на пересечении набережной канала Грибоедова и улицы Ломоносова. Во время осмотра врачом мужчина с кулаками напал на медика, нанес ему несколько ударов по голове и повалил на пол.

Реклама

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.