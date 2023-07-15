Происшествия 15 июля 2023, 21:24 Мужчина напал на директора лесхоза и похитил шесть ружей в Смоленской области — СМИ Baza: план «Перехват» ввели под Смоленском из-за нападения на директора лесхоза РИА «Новости»

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Неизвестный напал на директора Рославльского лесхоза и его жену в Смоленской области и украл шесть ружей из их дома. По данным Telegram-канала Baza, это случилось минувшей ночью в деревне Коски.

В дом директора лесхоза проник мужчина, предположительно, он был вооружен топором. Он напал на хозяина дома и его супругу, ударил их по голове, а затем угнал машину ВАЗ-21214. После нападения из сейфа, находившегося в доме, пропали два карабина, четыре охотничьих ружья и пистолет.

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По данным издания, директора и его жену госпитализировали. Нападавшего ищут. В области ввели план «Перехват».

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