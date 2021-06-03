Мужчина напал на девушку и попытался ее изнасиловать в Петербурге

Мужчина напал на девушку в лифте жилого дома в Санкт-Петербурге и попытался ее изнасиловать. об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Уточняется, что злоумышленник был в неадекватном состоянии. Сейчас мужчина задержан. На него завели уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Его могут посадить на срок от трех до шести лет.