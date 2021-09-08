Мужчина напал на девочку в Воронеже

В Воронеже мужчина напал на 10-летнюю девочку. Местные следователи организовали проверку по этому факту. Нападавшего пока не нашли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Следователем проводится проверка по факту возможного совершения мужчиной противоправных действий в отношении несовершеннолетней, которые, по предварительным данным, не связаны с посягательством на ее половую неприкосновенность», — сообщили в пресс-службе.

В социальных сетях появилась информация, что в Левобережном районе Воронежа во вторник мужчина напал на 10-летнюю девочку. По предварительной информации, он схватил ее за волосы и пытался зажать руками рот, но ребенок смог вырваться и убежать. Другие подробности пока не приводятся.

В середине августа жителя Красноярского края приговорили к 23 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство 12-летней девочки, а его несовершеннолетнего соучастника — к 10 годам воспитательной колонии. Нападение на девочку произошло недалеко от деревни Нижняя Коя в Шушенском районе. В ходе следствия были допрошены более 40 человек.