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    08 сентября 2021, 15:52

    Мужчина напал на девочку в Воронеже

    Анастасия Калинина

    В Воронеже мужчина напал на 10-летнюю девочку. Местные следователи организовали проверку по этому факту. Нападавшего пока не нашли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Мужчина напал на девочку в Воронеже

    «Следователем проводится проверка по факту возможного совершения мужчиной противоправных действий в отношении несовершеннолетней, которые, по предварительным данным, не связаны с посягательством на ее половую неприкосновенность», — сообщили в пресс-службе.

    В социальных сетях появилась информация, что в Левобережном районе Воронежа во вторник мужчина напал на 10-летнюю девочку. По предварительной информации, он схватил ее за волосы и пытался зажать руками рот, но ребенок смог вырваться и убежать. Другие подробности пока не приводятся.

    В середине августа жителя Красноярского края приговорили к 23 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство 12-летней девочки, а его несовершеннолетнего соучастника — к 10 годам воспитательной колонии. Нападение на девочку произошло недалеко от деревни Нижняя Коя в Шушенском районе. В ходе следствия были допрошены более 40 человек.