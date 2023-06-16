Происшествия 16 июня 2023, 19:04 Мужчина напал на автоинспектора в центре Москвы СК возбудил дело против 45-летнего водителя, напавшего на сотрудника ДПС в центре Москвы Фото: freepik.com

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В Москве против 45-летнего водителя возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, на улице Коровий Вал в Москве сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Во время осмотра машины полицейские нашли в салоне сверток с наркотиком.

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Водитель, желая избежать уголовной ответственности за хранение и перевозку запрещенных средств, напал на сотрудника ДПС. В итоге злоумышленника задержали.

Против него возбудили уголовное дело по двум статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Незаконный оборот наркотических средств». В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и назначат меру пресечения.

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