11 ноября 2022, 12:38
Мужчина напал на аптекаря в Невском районе Петербурга
В Невском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который, вооружившись ножом, напал на аптекаря на Искровском проспекте. Об этом написали «Невские новости».
Сообщается, что мужчина ударил пострадавшего по голове из-за старой обиды. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и правоохранителей.
Реклама
Злоумышленника доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.
Реклама
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама