Происшествия 11 ноября 2022, 12:38 Мужчина напал на аптекаря в Невском районе Петербурга

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В Невском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который, вооружившись ножом, напал на аптекаря на Искровском проспекте. Об этом написали «Невские новости».

Сообщается, что мужчина ударил пострадавшего по голове из-за старой обиды. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и правоохранителей.

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Злоумышленника доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

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