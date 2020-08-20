Мужчина нанял друзей для убийства мужа своей возлюбленной. Но все пошло не по его плану

В Башкирии любовная драма превратилась в уголовное дело. Молодой человек влюбился в девушку, но их отношения были невозможны — дама была замужем. Недолго думая влюбленный решил устранить «соперника» и в качестве киллеров нанял своих друзей. Но все пошло не по его плану — убит оказался один из наемников, а на мужчину, на которого изначально было задумано покушение, теперь заведено дело об убийстве.

История развернулась в Стерлитамаке. 23-летний Вадим Михельсон увлекся 28-летней Кристиной. Они встречались всего месяц, и по словам самой девушки это было ошибкой. У дамы уже была семья: муж Александр и дети. Но влюбленный Михельсон не думал так просто ее отпускать.

Кристина недвусмысленно давала понять, что шансов у него немного, но тот не сдавался. 12 июля Вадим позвонил Александру и предложил встречу в одном из кафе. Там мужчину избивали трое: сам Вадим и двое его друзей. После этого Михельсон решил избавится от мужа Кристины и предложил друзьям убить его за вознаграждение в 30 тысяч рублей. Все это он написал девушке в смс-сообщениях, попутно добавив, что Александр будет убит на глазах у детей.

Уже вечером в дом семьи пришли друзья Михельсона. Они стучали и требовали открыть дверь. Но убить Александра не получилось, мужчина начал обороняться. В результате потасовки один из наемных киллеров, Максим Дьячков, умер.

Александр защищал себя и свою семью, однако ответчик в этом деле именно он. Ему вменяют статью 105 УК РФ. Сейчас мужчина находится в СИЗО.